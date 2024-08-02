Татарстанским мамам помогут начать вести бизнес

Федеральная программа «Мама-предприниматель» поможет женщинам в декрете или с несовершеннолетними детьми научиться вести бизнес.

Как рассказали в Минэкономики РТ, татарстанские мамы смогут пройти образовательный интенсив, который пройдет с 19 по 23 августа. В ходе занятий эксперты расскажут им о методах анализа как существующего бизнеса, так и идей будущего дела.

Принять участие в интенсиве можно бесплатно, однако необходимо пройти регистрацию на сайте мамапредприниматель.рф. Лучшая ученица получит грант на собственное дело в размере 100 тысяч рублей.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.