Татарстанским пенсионерам помогут освоить мир современных финансов

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Республика
28 сентября 2024  11:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане стартовал цикл бесплатных вебинаров Банка России, призванных помочь старшему поколению разобраться в мире современных финансовых продуктов и услуг.

Программа вебинаров охватывает вопросы от управления имуществом и оформления наследства до защиты от мошенничества и использования современных финансовых технологий.

Новинкой курса стала тема «Расширяем финансовые горизонты: деньги наличные, безналичные, цифровые», где пенсионерам подробно расскажут о преимуществах и особенностях использования различных форм национальной валюты.

Занятия проходят в онлайн-формате, продолжительность каждого вебинара – 45 минут. Удобное расписание позволяет жителям всех часовых поясов присоединиться к обучению. Слушатели, которые проявят активность и ответят на вопросы анкеты, получат сертификаты о прохождении курса.

Вебинары продлятся до 13 декабря. С расписанием, информацией об экспертах и другими материалами можно ознакомиться на сайте проекта.

Повышение финансовой грамотности – одна из целей национального проекта «Демография»

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