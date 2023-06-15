 Татарстанским перевозчикам помогут приобрести более 400 автобусов за пять млрд рублей
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Татарстанским перевозчикам помогут приобрести более 400 автобусов за пять млрд рублей

Часть затрат возместят из республиканского бюджета.

Республика
15 июня 2023  16:24
Автор:
Валерий Саидов

Татарстанским перевозчикам помогут обновить автопарк: планируется покупка более 400 автобусов за 5 млрд рублей в ближайшие два года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Обновление автопарка РТ будет реализовываться по двум программам: при помощи льготного лизинга под 6% годовых без первоначального взноса и казначейских кредитов, условия которых пока разрабатываются на федеральном уровне.

«Большую часть расходов на лизинг будут оплачивать сами предприятия. Но некоторую долю берет на себя Татарстан. Размер доли региона пока уточняется, но известно, что в основе помощи предприятиям будет учитываться их финансовая деятельность», – отметил руководитель ведомства Фарит Ханифов.

Минтранс РТ уже начал принимать соответствующие заявки от республиканских городов и районов. Ведомство обратило внимание на то, что при подаче заявок предприятиям нужно утвердить интервалы движения и маршуты транспорта.

Так легче будет увидеть реальную обстановку в транспортной сфере в конкретном районе или городе и исходя из этого оформлять нужное для них количество транпортных средств.

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