Татарстанским школьникам рассказали, стоит ли ожидать изменений в ЕГЭ 2024 года

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Республика
22 мая 2024  09:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин допустил возможные изменения в процедуре ЕГЭ в будущем. Об этом он сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Процедура ЕГЭ постоянно совершенствуется, отмечает он и полагает, что будут внесены определенные изменения в государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Министр добавил, что в этом году ЕГЭ будут сдавать 14,6 тысяч выпускников, 11 учеников, ранее не завершивших обучение, 1060 выпускников прошлых лет и 149 учащихся СПО. Хадиуллин также отметил, что в Татарстане сейчас проживают 50 выпускников из новых регионов России, и все они учатся в Елабуге.

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