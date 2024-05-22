Татарстанским школьникам рассказали, стоит ли ожидать изменений в ЕГЭ 2024 года

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин допустил возможные изменения в процедуре ЕГЭ в будущем. Об этом он сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Процедура ЕГЭ постоянно совершенствуется, отмечает он и полагает, что будут внесены определенные изменения в государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Министр добавил, что в этом году ЕГЭ будут сдавать 14,6 тысяч выпускников, 11 учеников, ранее не завершивших обучение, 1060 выпускников прошлых лет и 149 учащихся СПО. Хадиуллин также отметил, что в Татарстане сейчас проживают 50 выпускников из новых регионов России, и все они учатся в Елабуге.