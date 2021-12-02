Татарстанским школьникам расскажут о game-индустрии на «Уроке цифры»

Татарстанским школьникам 3 декабря расскажут о game-индустрии на «Уроке цифры» в лицее «Унбер» на улицу Юнуса Ахметзянова, 9.

Учащиеся пятого — восьмого классов станут гейм-дизайнерами, тестировщиками игр и маркетологами, а старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском правовом диктанте. К участию приглашаются граждане от 14 лет. Диктант пройдет в режиме онлайн из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.