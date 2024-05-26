Татарстанских предпринимателей поздравили с Днём российского предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Татарстана Фарид Абдулганиев поздравил бизнес-сообщество Татарстана с праздником. Он отметил, что этот день посвящен всем, кто выбрал путь самостоятельности, творчества и ответственности, не боясь рисковать ради решения важных экономических и социальных задач.

Абдулганиев подчеркнул значительный вклад предпринимателей Татарстана в развитие технологий и рынков, создание рабочих мест и пополнение бюджетов. Он выразил надежду, что их активная позиция и деловые качества помогут реализовать все планы, заверив в поддержке и защите прав предпринимателей.