Татарстанских предпринимателей поздравили с Днём российского предпринимательства

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Республика
26 мая 2024  09:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Татарстана Фарид Абдулганиев поздравил бизнес-сообщество Татарстана с праздником. Он отметил, что этот день посвящен всем, кто выбрал путь самостоятельности, творчества и ответственности, не боясь рисковать ради решения важных экономических и социальных задач.

Абдулганиев подчеркнул значительный вклад предпринимателей Татарстана в развитие технологий и рынков, создание рабочих мест и пополнение бюджетов. Он выразил надежду, что их активная позиция и деловые качества помогут реализовать все планы, заверив в поддержке и защите прав предпринимателей.

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