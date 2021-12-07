Татарстанских школьников бесплатно обучат программированию

Школьники старше 14 лет могут пройти бесплатное обучение по программированию в «Университете Иннополис». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Обучение проводится по следующим программам: разработка 2D-игр в Python, Telegram-боты на Python, разработка графических интерфейсов, разработка парсеров, олимпиадное программирование.

Начало обучения — 10 декабря, продолжительность программы 144 часа. Зарегистрироваться на участие можно на сайте.

Подробнее о том, почему все больше людей бросают привычные работы и уходят в программирование, читайте в материале «Казанских ведомостей».