 Татарстанских школьников бесплатно обучат программированию
news_header_top_970_100

Татарстанских школьников бесплатно обучат программированию

Длительность программы — 144 часа. 

Полезное
7 декабря 2021  17:04
Автор:
Эдуард Салихов

Школьники старше 14 лет могут пройти бесплатное обучение по программированию в «Университете Иннополис». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ. 

Обучение проводится по следующим программам: разработка 2D-игр в Python, Telegram-боты на Python, разработка графических интерфейсов, разработка парсеров, олимпиадное программирование.

Начало обучения — 10 декабря, продолжительность программы 144 часа. Зарегистрироваться на участие можно на сайте.

Подробнее о том, почему все больше людей бросают привычные работы и уходят в программирование, читайте в материале «Казанских ведомостей».

Новости
«Вдруг» такие женщины не получаются ниоткуда»: психолог о матери, избившей ребенка
«Вдруг» такие женщины не получаются ниоткуда»: психолог о матери, избившей ребенка
В Татарстане 50-летний рабочий скончался после падения в котлован
В Челнах мужчина с отверткой напал на прохожую
В Челнах приезжим медработникам будут выделять 200 тыс. рублей на покупку жилья
Татарстанских школьников бесплатно обучат программированию
Профессор Чумаков: Омикрон может стать живой вакциной от штамма дельта
В Казани началась рекультивация мусорного полигона «Самосырово»
Роспотребнадзор заявил, что в Россию омикрон может быть завезен из 50 стран