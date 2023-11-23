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Татарстанских школьников научили основам предпринимательства

По всей республике прошли семинары для школьников в рамках второго этапа республиканской программы «Школьный бизнес-старт». Обучение способствует развитию предпринимательских навыков. Для ста учащихся из отдаленных районов семинар провели в Молодежном центре «Волга».

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Республика
23 ноября 2023  13:03
Автор:
Владислав Косолапкин

Более 11 тысяч детей из 28 районов республики участвуют в «Школьном бизнес-старте» в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство». 600 учеников средней школы перешли в следующий тур бизнес-проектирования.

Участие в обучении принимают успешные предприниматели и педагоги. Команды школьников представили свои бизнес-проекты, которые были оценены экспертами как выполненные на профессиональном уровне. Финальный этап программы состоится в феврале 2024 года.

«Ребята, которые участвуют в «Школьном бизнес-старте», получают бесплатно такие знания, которые сегодня за немалые деньги дают в международных бизнес-школах. На семинарах  наставники, которые являются действующими предпринимателями, рассказывали детям о  налогах, себестоимости продукции, как прорабатывать маркетинговую стратегию, стратегию руководителя», - прокомментировала руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова.

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