Татарстанских школьников приглашают принять участие в Международных соревнованиях по робототехнике

Регистрация для участия была открыта с 1 ноября. А пройти ее можно до 15 февраля на сайте проекта.

Этот сезон пройдет под девизом «Сила инженерии». Соревнования пройдут 10 и 11 мая 2024 года на площадке «Точка Кипения – Санкт-Петербург» и в концертном зале А2 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.3. Целью мероприятия является формирование научно-технического и инженерного мышления обучающихся и стимулирование школьников и детей дошкольного возраста в выборе профессий технической и IT направленности.

Организатор соревнований – группа компаний «Брейн Девелопмент» и «РОБОТРЕК». К участию приглашаются дети дошкольного возраста, а также учащиеся начальной, средней и старшей школы. Участие в мероприятиях соревнований – бесплатное.