Татарстанских школьников приглашают участвовать во Всероссийской акции «Семейные традиции»

В акции могут участвовать школьники со всей страны. Для участия необходимо записать видеоролик на тему семьи. Он должен подходить под одну или несколько номинаций. Это - «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня», «Традиционные ремесла». Чтобы участвовать в акции, нужно добавить свое видео в личный кабинет на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Жюри выберет полсотни самых интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ», сообщает минкульт РФ.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин объявил этот год Годом семьи с целью

популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.