Татарстанских школьников приглашают участвовать во Всероссийской акции «Семейные традиции»

С 29 марта по 14 апреля этого года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Семейные традиции», приуроченная к Году семьи и направленная на популяризацию традиций народов России.

news_top_970_100
Республика
27 марта 2024  14:17
Автор:
Елизавета Черкина

В акции могут участвовать школьники со всей страны. Для участия необходимо записать видеоролик на тему семьи. Он должен подходить под одну или несколько номинаций. Это - «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня», «Традиционные ремесла». Чтобы участвовать в акции, нужно добавить свое видео в личный кабинет на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Жюри выберет полсотни самых интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ», сообщает минкульт РФ.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин объявил этот год Годом семьи с целью 
популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанских школьников приглашают участвовать во Всероссийской акции «Семейные традиции»
В Казани из-за плохой погоды произошли подтопления
В Казани из-за плохой погоды не работает 10 светофоров
В РТ в этом году лесокультурный сезон откроется в конце апреля
Пианистка Рамиля Саубанова: Татары в США - это очень образованные и культурные люди
Пианистка Рамиля Саубанова: Татары в США - это очень образованные и культурные люди
Казанская Шахерезада Ольга Левадная: стихи и музыка «на сказочном берегу Казанки»
Россияне защитили свой суверенитет на избирательных участках
Образование остается самой значительной статьей расходов бюджета
Образование остается самой значительной статьей расходов бюджета