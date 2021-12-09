Татарстанское компания не уплатила 36 млн рублей налогов

Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» завдено на руководство татарстанской компании, которая не выплатила 36 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Компания вносила искаженные данные в налоговую отчетность по НДС. Они отражали в документах несуществующие отношения с другими организациями, чтобы сокрастить налоги.

Выяснилось, что в штате фирмы не было квалифицированного персонала. После проверки полиция возбудила уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов», максимальное наказание за нее – лишение свободы до двух лет.