 Татарстанское компания не уплатила 36 млн рублей налогов
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Татарстанское компания не уплатила 36 млн рублей налогов

Максимальное наказание за уклонение от налогов - лишение свободы до двух лет.

Республика
9 декабря 2021  20:07
Автор:
Елена Молчанова

Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» завдено на руководство татарстанской компании, которая не выплатила 36 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана. 

Компания вносила искаженные данные в налоговую отчетность по НДС. Они отражали в документах несуществующие отношения с другими организациями, чтобы сокрастить налоги. 

Выяснилось, что в штате фирмы не было квалифицированного персонала. После проверки полиция возбудила уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов», максимальное наказание за нее – лишение свободы до двух лет. 

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