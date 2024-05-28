Татарстанское зерно популярно и в Европе, и на Востоке

Но чтобы его и дальше активно покупали в разных странах, оно должно соответствовать стандартам этих стран.

На недавней пресс-конференции, посвященной вопросам контроля за качеством и безопасностью экспортируемого зерна, выяснилось, что Татарстан является достаточно крупным экспортером сразу нескольких сельскохозяйственных культур. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по РТ Айрат Тазетдинов сообщил, что если в 2022 году была экспортирована только 51 тысяча тонн зерна и продуктов его переработки, то в 2023 году - уже 123 тысячи тонн. Более того, в текущем году наш экспортный потенциал только вырос - с его начала отгружено 50 тысяч тонн, правда, за рубеж отправляется не все зерно, часть отгружается в порты Новороссийска и Астрахани.

Также сейчас открылось новое крупное направление - Китай. Китайские товарищи покупают у Татарстана пшеницу, ячмень, рожь, овес и кукурузу.

Какие еще экспортные направления у республиканского агропрома? В Казахстан и Иран мы отправляем тот же набор зерновых, что и в Китай, рассказал Тазетдинов. Лен, горчица и редька масличная экспортируются в Австрию, Чехию, Германию, Польшу, Латвию и Беларусь. Продукты переработки зерна, то есть шроты, жмыхи и кормовые смеси, - в Азербайджан, Афганистан, Польшу и Италию. Беларусь и Азербайджан покупают нашу гречневую крупу.

Как видно, география поставок очень обширна. И у каждой страны есть свои зачастую жесткие требования к поставляемой продукции.

Так, к примеру, стандарты России более либеральные, чем в Евросоюзе или, скажем, в Иране. И требования к зерну немного изменяются в зависимости от региона мира. В жарких странах, таких как Египет, Иран и Турция, пшеница по содержанию белка должна быть не ниже третьего класса, то есть не менее 12%. Требование Евросоюза: содержание белка не менее 14%.

Еще пример: влажность зерна в Бангладеше допускается не более 13,5%, в Китае - не более 12,5%, в Объединенных Арабских Эмиратах - не более 12%, в Судане - не более 13%. При этом в России норма не более 14%.

Еще одно важное требование практически всех, кто импортирует наше зерно, относится к перечню пестицидов. У каждой страны свой технический регламент по пестицидам. Например, в Египте установлены требования по 44 пестицидам, в Турции - по 68 пестицидам, в Иране, Саудовской Аравии и Судане - по 59 пестицидам. А у татарстанских сельхозпроизводителей бывают с ними проблемы. Прошлым засушливым летом наблюдались превышения по их количеству в нашем зерне.

Чтобы импортеры всегда были довольны и у них даже мысли не возникало покупать у кого-то другого, все экспортируемое зерно подвергается тщательной проверке. Этим в республике занимается аттестованная организация - филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ. Его директор Татьяна Менликиева сообщила, что на сегодняшний день нотификаций по качеству татарстанского зерна не поступало ни от одной из стран-импортеров. А все благодаря наличию у Центра оценки качества зерна самых современных лабораторий. В них даже можно определить наличие ГМО. Кстати, выяснилось, что российский регламент допускает ГМО в продуктах, но не более чем 0,9%. А в ЕС, Иране или Китае ГМО не терпят совсем.

Ежегодно на площади более одного миллиона га по заданию Управления Россельхознадзора по РТ проводится фитосанитарный мониторинг, позволяющий вовремя выявить несоответствие качества зерна требованиям зарубежных партнеров.