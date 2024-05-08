Татарстанскую молодежь приглашают к участию в окружном форуме «Метеор»

Молодежный форум ПФО «Метеор» пройдет в Нижегородской области с 4 по 9 июля.

Форум предоставляет уникальную возможность погрузиться в креативные индустрии и получить поддержку в реализации проектов.

Организаторы отмечают, что форум ждет тех, кто готов стать «метеорами нашего времени» и открыть новые векторы работы в своей сфере.

Форум предлагает несколько образовательных траекторий для молодежи.

Участие в форуме «Метеор» бесплатное, включая бесплатный проезд для делегации Татарстана. Проживание и питание участников мероприятия оплачиваются организаторами. Регистрация на участие проходит до 20 мая.