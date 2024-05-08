Татарстанскую молодежь приглашают к участию в окружном форуме «Метеор»

news_top_970_100
Республика
8 мая 2024  18:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Молодежный форум ПФО «Метеор» пройдет в Нижегородской области с 4 по 9 июля.

Форум предоставляет уникальную возможность погрузиться в креативные индустрии и получить поддержку в реализации проектов.

Организаторы отмечают, что форум ждет тех, кто готов стать «метеорами нашего времени» и открыть новые векторы работы в своей сфере.

Форум предлагает несколько образовательных траекторий для молодежи.

Участие в форуме «Метеор» бесплатное, включая бесплатный проезд для делегации Татарстана. Проживание и питание участников мероприятия оплачиваются организаторами. Регистрация на участие проходит до 20 мая.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанскую молодежь приглашают к участию в окружном форуме «Метеор»
В Казанском Кремле представят историю войны, основанную на реальных письмах, дневниках очевидцев
Портреты ветеранов 9 мая будут транслировать на экране «Ак Барс Арены»
В июне столицу Татарстана посетит Казанская икона Божией матери
Татарстанского пристава подозревают во взяточничестве
«Урман фест» – это не только экологический проект, но и элемент семейного воспитания.
«Урман фест» – это не только экологический проект, но и элемент семейного воспитания.
Китайские автобренды снизили продажи в апреле
Корреспондент «КВ» рассказала о воевавших прадедушках