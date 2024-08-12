Татарстанскую молодежь приглашают на серию форумов «Синең чират»

С 19 по 30 августа в семи городах Татарстана пройдет серия масштабных молодежных форумов «Синең чират» («Твоя очередь»). Участников ждут насыщенная программа, возможность проявить себя и создать документальные фильмы о районах республики.

Пройдут выставки, мастер-классы, фотосессии, карьерные консультации, татарский маркет, а еще хакатон по разработке сценариев для документальных фильмов о районах Татарстана.

Главное событие — создание семи короткометражных фильмов, раскрывающих уникальность каждого района через истории людей, архитектуру, искусство, природу и традиции.

19 августа — Зеленодольск

21 августа — Буинск

23 августа — Бугульма

24 августа — Челны

26 августа — Нижнекамск

28 августа — Чистополь

30 августа — Казань

К участию приглашаются молодые люди со всего Татарстана. Вход свободный, необходима регистрация на официальном сайте форума.

Форум «Синең чират» реализуется в рамках национального проекта «Образование».