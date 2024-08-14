В Татарстане зафиксировали рост показателей в восьми отраслях

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Республика
14 августа 2024  13:13
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстанстат опубликовал данные по социально-экономическому развитию республики за первое полугодие 2024 года. Согласно отчету, по большинству основных показателей зафиксирован рост.

Так, в сфере строительства объём работ увеличился на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ввод жилья вырос на 4,2%.

Положительная динамика наблюдается и в потребительском секторе. Оборот розничной торговли увеличился на 12,3%, а объём платных услуг населению – на 6,1%.

Промышленное производство также показывает рост. Индекс промпроизводства увеличился на 0,8%, а объём отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг – на 23,9%.

Небольшой рост зафиксирован и в сельском хозяйстве – на 0,7%.

Единственным сектором, где отмечено снижение показателей, стал грузооборот автотранспорта. Он сократился на 10,2%.

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