Татарстану дадут кредит в 12,7 млрд рублей на реконструкцию Горьковского шоссе

Президиум Правительственной комиссии одобрил три заявки на реализацию проектов с использованием инфраструктурных облигаций.

Заем Татарстана является самым крупным, на три проекта выделено 16 млрд рублей. Цель - обеспечить динамичное инфраструктурное развитие регионов, используя инфраструктурные облигации.

Татарстан воспользуется средствами для реконструкции магистральной улицы протяженностью около 18 километров. Это позволит повысить удобство передвижения и сдать свыше 1,1 млн квадратных метров жилья в этом районе.

Татарстан реализует с помощью льготного финансирования уже второй проект.