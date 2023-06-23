Татарстану направят 104 млн рублей на строительство умных спортплощадок с Интернетом

Власти России выделили дополнительно около 500 миллионов рублей на строительство умных спортивных площадок с интернетом в шести регионах, включая Татарстан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В республике на эти цели будет направлено 78 млн рублей в этом году и еще 26 млн рублей в 2025 году.

Средства выделят также для Архангельской, Белгородской и Ростовской областей, Пермского края и Чечни.

Строительство умных спортивных площадок осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».