 Татарстану направят 104 млн рублей на строительство умных спортплощадок с Интернетом
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Татарстану направят 104 млн рублей на строительство умных спортплощадок с Интернетом

Средства выделят также для Архангельской, Белгородской и Ростовской областей, Пермского края и Чечни.

Республика
23 июня 2023  10:20
Автор:
Роза Габитова

Власти России выделили дополнительно около 500 миллионов рублей на строительство умных спортивных площадок с интернетом в шести регионах, включая Татарстан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

В республике на эти цели будет направлено 78 млн рублей в этом году и еще 26 млн рублей в 2025 году. 

Средства выделят также для Архангельской, Белгородской и Ростовской областей, Пермского края и Чечни. 

Строительство умных спортивных площадок осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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