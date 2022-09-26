Татарстану вместе с другими регионами выделят 6,3 млрд рублей на строительство жилья

На строительство жилья в Татарстане и других регионах РФ в опережающем порядке выделят 6,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В целом на модернизацию коммунальной инфраструктуры, включая повышение устойчивости домов, реконструкцию системы питьевого снабжения и другие нужды, Правительство РФ выделит регионам 11,1 млрд рублей. Эти средства планировали потратить в 2023 и 2024 годах, однако субъекты получат их уже в текущем году.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на комплекс мер по восстановлению иловых полей биологических очистных сооружений города направят еще 739,1 млн рублей из бюджета республики. Рекультивацию проведут на иловых полях в поселке Победилово Поволжского района. Работы подрядчик должен будет завершить до 11 декабря следующего года.