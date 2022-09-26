 Татарстану вместе с другими регионами выделят 6,3 млрд рублей на строительство жилья
news_header_top_970_100

Татарстану вместе с другими регионами выделят 6,3 млрд рублей на строительство жилья

Средства из госбюджета планировали потратить в 2023 и 2024 годах, однако субъекты получат их уже в этом году.

Республика
26 сентября 2022  16:00
Автор:
Карина Кострулева

На строительство жилья в Татарстане и других регионах РФ в опережающем порядке выделят 6,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В целом на модернизацию коммунальной инфраструктуры, включая повышение устойчивости домов, реконструкцию системы питьевого снабжения и другие нужды, Правительство РФ выделит регионам 11,1 млрд рублей. Эти средства планировали потратить в 2023 и 2024 годах, однако субъекты получат их уже в текущем году.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на комплекс мер по восстановлению иловых полей биологических очистных сооружений города направят еще 739,1 млн рублей из бюджета республики. Рекультивацию проведут на иловых полях в поселке Победилово Поволжского района. Работы подрядчик должен будет завершить до 11 декабря следующего года.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Миндортрансе РТ выделили 25 грузовиков для проведения частичной мобилизации
Татарстану вместе с другими регионами выделят 6,3 млрд рублей на строительство жилья
В Казани пройдет первый инклюзивный бал, в котором может участвовать каждый желающий
По поручению Минздрава РФ из Казани в Ижевск вылетел вертолет с бригадой врачей
Александр Борисов покинет пост директора казанского IT-парка
Построить до 2035 года: в Горздраве рассказали, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники
Построить до 2035 года: в Горздраве рассказали, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники
Современная история хулигана
Минниханов отправил телеграмму главе Удмуртии с соболезнованиями по поводу трагедии в школе №88