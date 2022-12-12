Татарстану выделят 1,6 млн рублей для медиков, которые выявят пациентов с онкологией

Республике Татарстан направят 1,6 млн рублей на выплаты медикам, которые обнаружат пациентов с онкологией во время диспансеризации или профосмотров в следующем году. Такое постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на эти выплаты выделят около 54 млн рублей, из них более 8 млн останутся в резерве. Деньги поделены между регионами, сумма колеблется от 4,2 тыс. рублей – на Ханты-Мансийский АО – до 2,9 млн рублей для Московской области.

Ранее «КВ» сообщали, что на зарплату татарстанским врачам и среднему медперсоналу в 2023 году выделили 141,9 млн рублей. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ. В общей сумме регионы страны получат более 7,4 млрд рублей на зарплату медработников.