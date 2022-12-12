 Татарстану выделят 1,6 млн рублей для медиков, которые выявят пациентов с онкологией
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Татарстану выделят 1,6 млн рублей для медиков, которые выявят пациентов с онкологией

Всего для регионов России планируется выделить около 54 млн рублей.

Республика
12 декабря 2022  12:13
Автор:
Ольга Ильина

Республике Татарстан направят 1,6 млн рублей на выплаты медикам, которые обнаружат пациентов с онкологией во время диспансеризации или профосмотров в следующем году. Такое постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на эти выплаты выделят около 54 млн рублей, из них более 8 млн останутся в резерве. Деньги поделены между регионами, сумма колеблется от 4,2 тыс. рублей – на Ханты-Мансийский АО – до 2,9 млн рублей для Московской области.

Ранее «КВ» сообщали, что на зарплату татарстанским врачам и среднему медперсоналу в 2023 году выделили 141,9 млн рублей. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ. В общей сумме регионы страны получат более 7,4 млрд рублей на зарплату медработников.

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