Татары вошли в топ самых выносливых народов России по версии Genotek

Исследование компании Genotek показало, что татары входят в десятку народов России, обладающих наибольшей генетической предрасположенностью к выносливости (19,2%). В лидерах списка оказались буряты (31,87%), карачаевцы и балкарцы (29,09%), а также корейцы (27,06%). Ученые проанализировали более 166 тысяч геномов россиян, уделяя особое внимание генам ACE и ACTN3, связанным с физической выносливостью. Наличие определенных вариаций этих генов чаще встречается у спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость.