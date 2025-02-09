Татары вошли в топ самых выносливых народов России по версии Genotek

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Республика
9 февраля 2025  08:21

Исследование компании Genotek показало, что татары входят в десятку народов России, обладающих наибольшей генетической предрасположенностью к выносливости (19,2%). В лидерах списка оказались буряты (31,87%), карачаевцы и балкарцы (29,09%), а также корейцы (27,06%). Ученые проанализировали более 166 тысяч геномов россиян, уделяя особое внимание генам ACE и ACTN3, связанным с физической выносливостью. Наличие определенных вариаций этих генов чаще встречается у спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость.

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