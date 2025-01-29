«Татмедиа» подведет итоги 2024 года и представит планы на будущее

Айдар Салимгараев Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 29 января, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» проведет расширенное заседание в казанском IT-парке, на котором подведет итоги 2024 года и поделится планами на 2025 год.

Перед началом заседания пройдет выставка, где будут представлены инновационные медийные концепции — 16 экспонатов от ведущих республиканских СМИ, издательств, и учебных организаций. Данная экспозиция будет во многом посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному в 2025 году Году защитника Отечества в России и Татарстане.

АО «Татмедиа» представит свою экспозицию «Татарстан на СВО», включающую стенды с портретами Героев России из Татарстана, рассказы о их подвигах и информацию о поддержке военнослужащих, которые, проявляя мужество, сражаются за Родину, рискуя своими жизнями.

Также будет продемонстрировано использование республиканскими СМИ технологий дополненной реальности, нейросетей и искусственного интеллекта. Например, «Татарстан — Новый Век» представит студию виртуальной и дополненной реальности, которая с помощью уникального оборудования может создавать различные интерьеры — от средневековых замков до космоса. Эта студия работает на современном движке Unreal Engine, популярном в игровых разработках, и является первой региональной студией с таким оборудованием.

Помимо этого, «Татарстан Ньюс» представит свою выездную студию для интервью, а «Интертат» продемонстрирует, как нейросети и искусственный интеллект могут применяться в татарской журналистике и на страницах интернет-издания.

После выставки начнется заседание, на котором с основным докладом выступит руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.