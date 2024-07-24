«Татнефть» построит в Татарстане завод терефталевой кислоты за 109,5 млрд рублей

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Республика
24 июля 2024  17:50
Автор:
Эндже Гарафиева

«Татнефть» инвестирует 109,5 млрд рублей в строительство завода по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов моторных топлив в Нижнекамском районе Татарстана. Соглашение о реализации проекта уже подписано компанией и Агентством инвестиционного развития республики.

Проект планируют реализовать в течение пяти лет. Таким образом будет создано больше 300 рабочих мест.

Новый завод будет выпускать терефталевую кислоту – важный компонент для производства пластика, используемого в том числе в пищевой промышленности. Помимо производственных мощностей, проект предусматривает создание складской инфраструктуры и товарных парков.

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