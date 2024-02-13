Татьяна Ларионова: «Игры будущего» откроют новую главу в мире спорта

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В них примут участие свыше 2 тысяч спортсменов из разных стран.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова отметила, что соревнования откроют новую главу в мире спорта, а также позволит России подтвердить статус спортивной державы. Развитие сферы киберспорта позволит вырастить новое поколение гармоничных людей.

Участие в турнире более двух тысяч волонтеров из 30 стран является еще одним подтверждением международного интереса к «Играм будущего».

Заслуженный тренер России Ольга Павлова выразила уверенность, что тысячи иностранных гостей, которые посетят нашу страну, «в очередной раз убедятся в искренности, красоте, безопасности и эталонном проведении спортивных соревнований».