Татьяна Ларионова: «Игры будущего» откроют новую главу в мире спорта

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Республика
13 февраля 2024  19:46
Автор:
Эндже Гарафиева

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В них примут участие свыше 2 тысяч спортсменов из разных стран.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова отметила, что соревнования откроют новую главу в мире спорта, а также позволит России подтвердить статус спортивной державы. Развитие сферы киберспорта позволит вырастить новое поколение гармоничных людей.

Участие в турнире более двух тысяч волонтеров из 30 стран является еще одним подтверждением международного интереса к «Играм будущего».

Заслуженный тренер России Ольга Павлова выразила уверенность, что тысячи иностранных гостей, которые посетят нашу страну, «в очередной раз убедятся в искренности, красоте, безопасности и эталонном проведении спортивных соревнований».

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