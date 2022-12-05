 Театр К. Тинчурина выступил с концертом для мобилизованных в Казанском танковом училище
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Театр К. Тинчурина выступил с концертом для мобилизованных в Казанском танковом училище

Мобилизованные поблагодарили организаторов за концерт и оказанное внимание.

Город
5 декабря 2022  19:11
Автор:
Ольга Ильина

Коллектив театра имени Карима Тинчурина и землячество Арского района организовали культурную программу на полигоне Казанского танкового училища для мобилизованных татарстанцев.

На концерте выступили актеры Рамиль Минханов, Ильнур Байназаров, Айсылу Мусаллямова, народный артист Татарстана Рустем Закиров, заслуженные артисты Татарстана Ильназ Бах, Нурзада, Ильсур Мортаза и оператор по звуку театра Раниль Мусеев.      

«Решили организовать концерт для поднятия духа защитников нашей страны. В такой сложный период для нашей Родины очень важно поддержать и показать единство нашего народа», - отметил директор театра Тинчурина, руководитель Арского землячества Фанис Мусагитов.

Актриса Айсылу Мусаллямова пожелала бойцам возвращения домой живыми и невредимыми. «Пусть наши песни вдохновляют вас на победы и помогают в трудные минуты», - подчеркнула она.

Мобилизованные искренне поблагодарили организаторов за концерт и оказанное внимание, рассказали «КВ» в пресс-службе театра Тинчурина.

Ранее «КВ» сообщали, что народная артистка России Анита Цой выступила перед мобилизованными в Казанском танковом училище. Певица специально посетила столицу Татарстана, чтобы поддержать бойцов. Певица исполнила свои самые популярные хиты – «На восток», «Небо», «Мама», «Полет».

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Театр К. Тинчурина выступил с концертом для мобилизованных в Казанском танковом училище
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