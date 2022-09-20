 Театр Тинчурина проведет осенний тур гастролей в честь 135-летия со дня рождения Карима Тинчурина
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Театр Тинчурина проведет осенний тур гастролей в честь 135-летия со дня рождения Карима Тинчурина

Гастроли стартуют уже завтра.

Республика
20 сентября 2022  19:40
Автор:
Карина Кострулева

Этой осенью театр Тинчурина проведет гастроли в Татарстане, а также в Москве. Мероприятие приурочено к 135-летию со дня рождения одного из основателей театра, драматурга и актера Карима Тинчурина. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Гастроли стартуют уже завтра. Актеры начнут свой маршрут с Зеленодольска. После театр придет в Базарные Матаки, Мамадыш, поселок Васильево, Кайбицы, Рыбную Слободу и другие районы РТ. Помимо этого, театральная труппа приедет и в Москву. Там состоятся показы спектаклей «Кияу урлау» и «Мадина». 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на базе Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина открываются курсы для молодых режиссеров. Обучение будет вести главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов. По его словам, в последние годы национальное искусство уверенно заняло свою нишу в культурной жизни Татарстана, нашло своего ценителя и зрителя.

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