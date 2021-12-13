 Театрализованное представление с участием Деда Мороза в Казани пройдет в «Казанском Кремле»
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Театрализованное представление с участием Деда Мороза в Казани пройдет в «Казанском Кремле»

Праздничное мероприятие пройдет с 14 декабря по 10 января.

Город
13 декабря 2021  11:21

Театрализованное представление с участие Деда Мороза и Снегурочки и новогодними экскурсиями пройдут с 14 декабря по 10 января в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Об этом на аппаратном совещании в мэрии города сказала директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Кроме этого со 2 по 9 января в музее Е.А. Боратынского проведут еще одну праздничную программу – «Рождественский визит». В комплексе «Туган Авалым» 3-4 января пройдет ярмаркуа «Татар фаер». А в январе следующего года начинается 7-й сезон фольклорного шоу KAZAN.

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