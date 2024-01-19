«Театральное Поволжье» объявило конкурс афиш

Каждый желающий от 6 до 30 лет и проживающий на территории одного из субъектов ПФО имеет возможность принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиши или плаката для окружного этапа V сезона Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Для этого надо прислать свою работу, выполненную с помощью графических компьютерных программ, которая популяризирует данный фестиваль, информирует о проведении спектаклей или отдельных событий. Заявки принимаются до 17 февраля на сайте — https://театральноеприволжье.рф/, во вкладке «Конкурс афиш».

Как рассказали в Минкульте РТ, вторым этапом конкурса станет региональный отбор лучших работ. Он пройдет с 19 по 27 февраля. С 1 по 12 марта состоится экспертная оценка. Подведение итогов – 27 марта.

Победители получат дипломы за 1, 2, 3 места и памятные призы.

Напомним, в финал юбилейного V сезона проекта попали 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Все театральные постановки, вышедшие в финал, размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» – общественный проект ПФО. Организатором фестиваля является Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. Ежегодно в фестивале принимают участие около 400 театральных коллективов и 6000 актеров.