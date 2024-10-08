«Театральное Приволжье»: фестиваль приглашает молодежь

С 11 сентября открыт прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. Он отметил, что фестиваль объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и является самым масштабным театральным проектом округа. Он направлен на популяризацию молодежного театрального искусства. Натфуллин добавил, в прошлом сезоне Татарстан был единственным регионом, представившим на окружном этапе инклюзивный спектакль.

Отметим, участвовать в фестивале могут любительские детские и молодежные театральные коллективы из ПФО. Номинации такие: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».

Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются через сайт фестиваля до 15 ноября этого года. Один театральный коллектив может подать не более двух заявок. Окружной этап пройдет в январе и феврале следующего года. Имена лауреатов фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске.