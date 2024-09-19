Театры Татарстана могут получить миллион за победу в конкурсе к 80-летию Победы

В России стартует масштабный художественно-патриотический фестиваль «Театр Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, организованное фондом поддержки культуры и искусства «Екатерининский», продлится с сентября этого года по декабрь следующего.

Фестиваль станет уникальной возможностью для российских театров продемонстрировать свою творческую мощь и поделиться с публикой глубоким восприятием истории Великой Отечественной войны.

Уже с 7 сентября стартовал конкурс театральных постановок. Принять участие в нем могут все российские театры, в репертуаре которых есть спектакли, посвященные событиям войны.

Экспертный совет фестиваля отберет 30 лучших постановок, которые будут представлены на суд жюри. Десять лучших спектаклей получат возможность участвовать в церемонии награждения, которая пройдет 7 мая 2025 года на сцене Центрального академического театра Российской армии.

С июня по декабрь 2025 года победители конкурса представят свои спектакли на театрально-концертных площадках Москвы.

Постановка, получившая Гран-при фестиваля-конкурса, будет награждена премией в размере 1 миллиона рублей.