Телефестиваль «Наше время» собрал более 600 талантливых артистов

В Казани прошел заключительный гала-концерт зонального этапа XI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнең заман», объединивший свыше 600 артистов. Участники фестиваля трудятся на республиканских предприятиях.

Город
23 октября 2023  10:39
Автор:
Владислав Косолапкин

Фестиваль был учрежден Министерством промышленности и торговли РТ и Министерством по делам молодежи РТ в 2013 году. В течение десяти лет он проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

- Проект важен для республики, для развития творческого потенциала молодых сотрудников предприятий, - рассказал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. - С каждым годом мы видим рост профессионализма участников.

В отборочных этапах фестиваля, прошедших в Набережных Челнах и Альметьевске, были выявлены 16 лучших коллективов, которые поборолись за Гран-при в Казани. Артисты соревновались в трех номинациях: «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы». Лучшие из них отправятся на суперфинал, который пройдет в ноябре.

В этом году телефестиваль был приурочен Году национальных культур и традиций, объявленный в республике Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Потому неудивительно было наблюдать на сцене калейдоскоп музыкальных номеров в духе различных национальных культур.

Выступления артистов оценили члены профессионального жюри. В роли его председателя выступила заслуженная артистка России и народная артистка РТ Резеда Галимова, сопредседателем стал лауреат премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов. Он же стал генеральным продюсером «Наше время - Безнең заман».

Артисты борются не только за славу, но и значительный призовой фонд - 4 млн. рублей. Из них 500 тысяч достанутся обладателю Гран-при, а 350 тысяч - обладателю приза в специальной номинации «Герой нашего времени». Победители в различных номинациях также получат медали и кубки.

Участники фестиваля получат бесценный опыт от опытных коллег. Эксперты проведут для них серию мастер-классов и круглых столов.

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