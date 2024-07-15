Телемарафон «Вступай в армию Победы» открыл Герой России Расим Баксиков

Марафон телеканала «ТНВ» посвящен возможности заключить контракт с ВС РФ, а также мерам поддержки военнослужащих и их детей. Первым героем студии стал Герой РФ Расим Баксиков.

Расим – профессиональный военнослужащий.

«Я рос безотцовщиной, мама работала, а я был предоставлен сам себе. Внимательно следил в детстве по телевизору за ходом Первой и Второй Чеченской войн, интересовался различным оружием. Моими кумирами были бойцы Майкопской бригады. Мой преподаватель создал патриотический клуб «Юнармеец», участником которого стал и я. Рад, что в школы вернулась начальная военная подготовка, а движение «Юнармии» разрослось на всю страну», - рассказал Герой России.

После школы Расим Баксиков окончил Казанское высшее танковое командное училище.

В Татарстане увеличили единовременную выплату при заключении контракта с ВС РФ до 1,5 млн рублей.

«Мы же защищаем нашу Родину. Военному очень важно знать, что за его семьей присмотрят. Когда Родина внимательно относится к семье каждого бойца, это внушает спокойствие и уверенность в будущем. Для нас главное, чтобы дома все было в порядке», - объяснил Расим Баксиков.