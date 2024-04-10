Тематический поезд в поддержку участников СВО прибудет в Казань 23 апреля

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Город
10 апреля 2024  14:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Минобороны России запустило в регионы страны тематический поезд «Сила в правде». Он охватывает периоды Великой Отечественной войны и реалии спецоперации.

В Казань поезд прибудет во вторник, 23 апреля. Посетив составы поезда, татарстанцы смогут посмотреть такие экспонаты, как образцы вооружения, рельдика и символика нацистов. Каждая станция поезда будет сопровождаться концертной программой.

В Казани проведут также концерты, посвящение в ряды Юнармии, консультации о военной службе по контракту и молодежные дискуссии. 

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