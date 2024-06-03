Температура в Казани может подняться до +50 градусов

В ближайшем будущем в Казани ожидается рекордное повышение температуры воздуха до +50 градусов по Цельсию. Этот прогноз высказали ученые из Китайской академии наук.

Кроме того, предполагается, что аномально высокие температуры могут наблюдаться и в других городах России, включая Йошкар-Олу, Самару, Волгоград, Ялту, Сочи, Краснодар, Пятигорск, Кисловодск, Владикавказ, Магас, Грозный и Махачкалу.

По мнению ученых из Китайской академии наук, лето 2024 года будет особенно жарким из-за явления Эль-Ниньо. Это явление вызывает нагрев поверхности воды на несколько градусов, что приводит к изменениям в атмосферном давлении, влажности и циркуляции воздуха.