 Власти Казани отменили тендер на установку новогодней ели в парке им. Тинчурина за 2,9 млн рублей
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Власти Казани отменили тендер на установку новогодней ели в парке им. Тинчурина за 2,9 млн рублей

Причины отмены госзакупки неизвестны.

Город
2 декабря 2022  14:22
Автор:
Ольга Ильина

Администрация Казани отменила тендер на установку новогодней ели в парке им. Тинчурина за 2,9 млн рублей.

В парке имени Тинчурина в Казани планировали установить световую конструкцию «Новогодняя ель». Из бюджета на это хотели направить 2,9 млн рублей. Тендер, заказчиком которого выступила префектура «Старый город», был опубликован на сайте госзакупок РТ, однако сейчас опредление поставщика отменено. 

Конкретно не было указано, в каком виде будет новогоднее украшение – гирлянды в виде елки, инсталляция или ель с украшениями. Среди условий было лишь оговорено, что недостатки и дефекты товара поставщику нужно устранить в течение трех дней.

Ранее в татарстанских районах стали отказываться от праздничных мероприятий на Новый год, чтобы поддержать бойцов СВО. Во многих городах было решено лишь оставить праздничные концерты и елки для детей.

«Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию, прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается», - подчеркнул Президент РТ Рустам Минниханов.

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