Теплая погода до +24 градусов в октябре: Прогноз Гидрометцентра Татарстана

Согласно информации от синоптиков, в Татарстане, во вторник 8 октября, не ожидается значительных осадков. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне от +7 до +12 градусов (в Казани около +10…+12 градусов). В течение дня воздух прогреется до теплых +19…+24 градусов (в столице Татарстана +20…+22 градуса). Ветер будет дуть с юга, его скорость составит до 14 м/с.

В среду 9 октября снова возможны небольшие и умеренные дожди. Направление ветра изменится на северо-восточное, местами скорость воздушных потоков также достигнет 14 м/с. Ночные температуры в регионе будут находиться в диапазоне +6…+11 градусов, на востоке можно ожидать +4…+9 градусов (в Казани +9…+11 градусов). Днем температура заметно понизится — термометры покажут +11…+16 градусов (в столице РТ +13…+15 градусов).