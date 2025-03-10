Теплая погода и гололедица: прогноз на 11 марта в Татарстане

Во вторник, 11 марта, в Татарстане ожидается теплая для первого месяца весны погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра региона, день будет преимущественно облачным, с возможными прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 метров в секунду, с отдельными порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -6...-11 градусов, а днем воздух прогреется до +4 градусов.

Из-за перепадов температур на дорогах и тротуарах вероятна гололедица.