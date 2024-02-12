Терапевт в Казани спасла от инфаркта жителя, пришедшего на диспансеризацию

58-летний мужчина обратился в 18-ю поликлинику, чтобы пройти диспансеризацию. Пожаловался на плохое самочувствие и боли в области сердца.

Пациента направили в отделение функциональной диагностики на ЭКГ, являющегося обязательным в рамках диспансеризации. Расшифровав результаты, терапевт Ильвира Ефимовых поставила предварительный диагноз – острый коронарный синдром.

Врач сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Пациента увезли в МКДЦ. От расшифровки кардиограммы до госпитализации прошло около 20 минут.

В центре диагноз подтвердили, взяли пациента на операцию и поставили стент.

«Хочу обратиться ко всем жителям Казани и Татарстана и призвать своевременно проходить диспансеризацию», – подчеркнула Ильвира Ефимовых.