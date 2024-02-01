Территорию Казанского обвода времен ВОВ поставят на госохрану

Часть оборонительной линии периода Великой Отечественной Войны (Казанский обвод), проходившей по территории Татарстана, будет поставлена на государственную охрану.

Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин на заседании Молодежного парламента при Госсовете РТ заявил о том, что часть оборонительной линии «Казанского обвода» будет включена в Реестр объектов культурного наследия.

«В текущем году нами планируется провести натурные полевые работы с последующим определением границ территории памятника... Рассматривается возможность придания обводу статуса достопримечательного места, как особого вида объекта культурного наследия, определяемого как памятное место, связанное с историческими (в том числе военными) событиями. В ходе детального обследования территории будут выявлены все сохранившиеся участки оборонительных рвов и военно-технических сооружений Казанского обвода» - заявил в своем выступлении Иван Гущин.

В исследовательской работе будут задействованы археологи, историки, краеведы и кадастровые инженеры. В рамках первого этапа рассматривается 10-ти километровый участок в Кайбицком районе.

Строительство Волжского оборонительного рубежа, который должен был остановить немецкие войска на подступах к Казани и Уральскому промышленному району началось в середине октября 1941 года.

Часть оборонительной линии, проходившей по территории Татарстана, получила название Казанский обвод. Он образовывал дугу вокруг Казани и проходил по территории современных Апастовского, Буинского, Кайбицкого, Тетюшского и Спасского районов через станцию Урмары, райцентр Кайбицы и Апастово до г. Куйбышева (Болгар).

Основную массу работающих составляли девушки и женщины, а также студенты, школьники и престарелые люди. Встречались случаи, когда на строительстве обвода оказывались инвалиды, дети, беременные женщины и глубокие старики старше 80 лет.

Официальной датой окончания строительства оборонительного рубежа под Казанью можно считать 11 февраля 1942 года, когда «Казанский обвод» был принят государственной приемочной комиссией. Протяженность оборонительной линии составила 331 км, в том числе 151 км противотанковых рвов, сообщает Комитет на своей странице в соцсети.