Тимур Билялов и ХК «Ак Барс» договорились о продлении контракта

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Спорт
26 апреля 2024  10:14

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов договорился о новом двухлетнем контракте с командой. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners, которое представляет интересы игрока. Ранее ходили слухи об интересе к вратарю со стороны других клубов лиги, а также сложностях в ходе переговоров по новому контракту с «Ак Барсом».

Регулярный сезон игрок закончил с 93,8% отражённых бросков и коэффициентом надежности 1,82. В плей-офф голкипер сыграл 5 матчей, статистика отраженных бросков – 93,5%. Напомним, в розыгрыше Кубка Гагарина казанский клуб вылетел в первом раунде, проиграв «Автомобилисту» 1:4.

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