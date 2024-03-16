Тимур Кадыров: «Мы видим большой интерес со стороны общественности к наблюдателям за выборами»

- Мы видим достаточно большой интерес со стороны общественности к наблюдателям за выборами, - сказал сегодня «КВ» один из участников ЦОН, заместитель председателя Общественной палаты РТ, директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» Тимур Кадыров. – Это показатель того, что выборы проходят у нас открыто. Созданы все условия для того, чтобы выразить свою позицию и мнение.

Напомним, в России со вчерашнего дня впервые в истории стартовали трехдневные выборы президента страны. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.