Тимур Какохо: Сегодняшний день прошел в штатном режиме и без замечаний со стороны членов ЦОН

Вчера в казанском ИТ-парке на улице Петербургская открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате РТ. В течение трех дней, то есть 15, 16 и 17 марта, наблюдатели следят за ходом голосования на выборах Президента РФ.

- Второй день проходит в штатном режиме, все участники Центра общественного наблюдения находятся на своих местах и осуществляют мониторинг, - сказал «КВ» сегодня вечером в районе шести часов председатель комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо. - Вчера была пара замечаний, касающихся видеонаблюдения в части корректировки видеокамеры для большего обзора. Эти замечания мы устранили. Сегодняшний день прошёл без нареканий членов Центра общественного наблюдения. Сам я проголосовал сегодня в восемь часов утра после открытия УИК. Живу в посёлке, где все друг друга знают. Члены комиссии на моем участке задали мне вопрос: «А вы за нами там смотрите, да?». Ответил, что мы смотрим за всеми. На мой взгляд, это дисциплинирует всех членов участковых комиссий. Несмотря на то, что, к примеру, в сельской местности все друг друга знают, избиратели все равно предоставляют паспорт.

Напомним, в России со вчерашнего дня впервые в истории стартовали трехдневные выборы президента страны. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.