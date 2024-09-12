Тимур Сулейманов станет DJ на вечеринке в парке «Елмай»

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Город
12 сентября 2024  09:21
Автор:
Эндже Гарафиева

В детском парке «Елмай» 14 сентября состоится молодежная вечеринка «БиЮ» (14+), организаторами которой выступили подростковое медиа ПОВ, «Движение Первых» и казанская школа диджеинга.

Одним из хедлайнеров мероприятия станет Тимур Сулейманов, руководитель татарстанского отделения «Движения Первых», который выступит со своим DJ-сетом.

В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы, выступления юных диджеев, танцевальный баттл по трем направлениям: k-pop, хип-хоп и современные танцы. Вход на вечеринку бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

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