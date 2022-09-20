Рекорд на 1000 кыстыбый и песни Тины Кузнецовой: на Лебяжьем в Казани снова пройдет Гастрофест

В Казани 24 сентября пройдет гастрофестиваль на территории лесопарка Лебяжье. Впервые его провели этим летом. Тогда на праздник пришли более 17 тыс. гостей. Похоже, городские вдасти решили повторить успех.

«Первый блин» получился очень даже успешным»

Фестиваль пройдет с 10:00 до 16:00. Для всех, кто решит посетить праздник на личном авто, будут предусмотрены парковки, а для гостей, кто приедет на общественном транспорте, будут организованы шаттлыс остановки «Залесный».

«Первый блин» получился не комом, а очень даже успешным. Площадка остается та же, она полюбилась казанцам. Это площадка майдана озера Лебяжье. В этом году большим плюсом для нашего фестиваля станет появление высокоскоростного интернета, что позволит нашим предпринимателям принять оплату в безналичном расчете и горожанам быть на связи», — рассказал первый замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Ильсур Хисматуллин.

В этот раз на фестивале гостей будет встречать большая выставка самозанятых города Казани. Участниками станут более 80 человек, но это число еще не окончатлеьное – заявки продолжают поступать. Также будет площадка крестьянско-фермерского хозяйства.

«Будет организована большая зона фудкорта, заявлены более 50 резидентов. Также будет разнообразная кухня, начиная от татарской, классической русской, европейской и заканчивая паназиатской», — поделился Хисматуллин.

Как считает уполномоченный по развитию предпринимательства в Казани Михаил Кузнецов, для предпринимателей это «шикарная площадка». «Классно, что таких мероприятий становится больше, это абсолютно предпринимательская история, потому что в конкуренции всегда выигрывает потребитель», — отметил он.

Выступление Тины Кузнецовой и рекорд на тысячу кыстыбый

Что касается культурной части фестиваля, то перед гостями выступит хедлайнер мероприятия певица Тина Кузнецова. Помимо этого, горожан ждет выступление лучших коллективов города и республики.

«Мы ждем нашего друга, замечательную исполнительницу Тину Кузнецову, которая завершит своим выступлением сам фестиваль», — заявил спикер.

Впервые на фестивале, повара попытаются побить рекорд, где за 10 минут они постараются приготовить одну тысячу кыстыбый. Идея такого челленджа пришла к одному из спикеров, во время, по его словам, сбора урожая картошки на малой родине.

«Вчера ездил в деревню, в Актанышский район, мы копали картошку, и у нас традиционно после этого бабушка готовит кыстыбый. Мы посовещались и решили сделать рекорд — приготовить за 10 минут тысячу кыстыбый. Подобный рекорд ставили коллеги из Башкортостана. Мы посчитали и поняли, что наша цифра превзойдет по рекордам в 10 раз», — рассказал гендиректор сети ресторанов Азат Назмутдинов.

Для приготовления рекордного количества кыстыбый планируют сделать три конвейера, где будут готовить лепешку, начинку и собирать кыстыбый. Далее организует большой стол, где соберут все кыстыбый. Назмутдинов отметил, что в челлендже примут участие порядка 80 человек.

«Эти кыстыбый мы планируем раздать бесплатно, но вот обсуждается порядок, чтобы не было никакого хаоса. Скорей всего их будут раздавать детям, волонтерам и помощникам фестиваля», — рассказал он.