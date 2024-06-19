«Тихая охота» в Казани: грибники ищут первые трофеи, но на рынках пока пусто

Обильные осадки в Казани дали старт грибному сезону, и любители «тихой охоты» уже отправляются в лес в поисках первых грибов.

Однако на рынках Казани грибы пока не продаются. Первые поставки ожидаются из соседних регионов лишь через две недели, пишет «Татарстан-24».

«Покупать грибы на рынках я бы не рекомендовал, – говорит старший преподаватель кафедры общей экологии КФУ Ким Потапов. – Мы не знаем, в каких условиях они росли. Например, грибы, собранные рядом с трассой, могут содержать в себе вредные вещества».

Эксперт рекомендует собирать грибы самостоятельно и тщательно их проверять перед употреблением.