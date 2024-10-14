Только одно здание в Казани ожидает пуска тепла

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Город
14 октября 2024  12:09

Власти города заверили, что все социальные объекты – школы, детские сады, больницы – уже обеспечены теплом в полном объеме.

Как сообщил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, тепло получили практически все жилые дома. Лишь одно здание пока остается без отопления, и в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Гиниятуллин подчеркнул, что двухнедельный срок, отведенный на отладку систем отопления, не означает, что проблемы с теплом должны решаться только по истечении этого времени. Две недели – это максимальный период, необходимый для того, чтобы тепло пришло во все квартиры, а специалисты успели настроить режимы работы отопительных систем.

Он также отметил, что подключение некоторых домов к теплу может занимать больше времени в силу объективных причин. Например, из-за особенностей расположения дома или внесения собственниками изменений в систему отопления.

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