Только с начала октября в Казани произошло 47 наездов на пешеходов

За 17 дней октября в этом году на казанских дорогах произошло 47 наездов на пешеходов, в которых 48 человек получили травмы, в том числе 18 детей. С целью профилактики подобных происшествий с 16 по 28 октября Госавтоинспекция Казани проводит профилактическое мероприятие «Пешеход».

К примеру, 17 октября 16.40 21-летний водитель автомобиля «Лада» напротив дома № 15 А по ул. Воровского совершил наезд на 67-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в непредусмотренном месте. Мужчину пришлось госпитализировать с травмами в больницу.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ за нарушение ПДД пешеходами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Водителям, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, предусмотрено статьей 12.18 КоАП РФ наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.