Топ-5 российских городов для встречи Масленицы пополнила Казань

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Город
15 марта 2024  12:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, именно там туристы больше всего оформляют бронирование отелей в праздничные дни. Исследование провели в сервисе бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Казань вошла в топ-5 городов, пропустив вперед, помимо северной столицы, еще Сочи и Москву, на которые приходится примерно по 10% бронирований в эти даты. Еще в списках оказались Пятигорск, Геленджик, Калининград и прочие города. 

В Татарстан приезжают, чтобы забронировать отель на 4 ночи – это среднее значение.

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