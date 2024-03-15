Топ-5 российских городов для встречи Масленицы пополнила Казань

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, именно там туристы больше всего оформляют бронирование отелей в праздничные дни. Исследование провели в сервисе бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Казань вошла в топ-5 городов, пропустив вперед, помимо северной столицы, еще Сочи и Москву, на которые приходится примерно по 10% бронирований в эти даты. Еще в списках оказались Пятигорск, Геленджик, Калининград и прочие города.

В Татарстан приезжают, чтобы забронировать отель на 4 ночи – это среднее значение.