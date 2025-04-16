Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

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Республика
16 апреля 2025  09:57

Минтруд Татарстана опубликовал рейтинг самых доходных профессий в регионе. Возглавили список врачи-онкологи с зарплатой около 150 тысяч рублей в месяц — сейчас доступно 98 таких вакансий.

На втором месте операторы ЭВМ со средним доходом 114,4 тысячи рублей (11 открытых позиций). Третью строчку заняли клепальщики (107,5 тысячи рублей, 132 вакансии).

Замыкают пятерку инженеры-конструкторы (103,4 тысячи рублей, 169 вакансий) и стропальщики (102 тысячи рублей, 178 позиций).

Отметим, что с 2025 года в России реализуется нацпроект «Кадры», призванный помочь гражданам в трудоустройстве, а работодателям — в поиске квалифицированных специалистов.

Данные показывают, что в Татарстане востребованы как высококвалифицированные медицинские работники, так и специалисты рабочих профессий с достойным уровнем оплаты труда.

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