Торжества в честь Казанской иконы в столице РТ пройдут 20 и 21 июля

20 и 21 июля в столице Татарстана пройдут масштабные празднования в честь 446-й годовщины обретения чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Центром торжеств станет Казанский собор, построенный на месте явления святыни в 1579 году.

20 июля в 17.00 в Казанском соборе начнется всенощное бдение с чтением акафиста. На следующий день празднования продолжатся: в 7.30 от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря пройдет традиционный крестный ход, а в 10.00 в Казанском соборе состоится Божественная литургия.

Культурная программа праздника включает концерт заслуженной артистки России Ольги Кормухиной, который пройдет 21 июля в парке «Елмай». Начало - в 18.00. Вход на концерт свободный для всех желающих.

