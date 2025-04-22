Торжественное открытие XV Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге

Сегодня в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялось официальное открытие XV Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ). В мероприятии приняли участие представители власти, ученые, дипломаты и общественные деятели.

С приветственными словами выступили:

Яков Силин, ректор УрГЭУ и президент Уральского отделения Вольного экономического общества России, отметил значимость форума как площадки для молодежного диалога. Борис Кириллов, заместитель полпреда Президента РФ в УрФО, подчеркнул стратегическую роль Урала в международном сотрудничестве. Врио губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина говорили о важности молодежных инициатив для развития региона.

Марина Фадеева, заместитель главы Екатеринбурга, отметила вклад города в проведение масштабного мероприятия. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратился к духовно-нравственным аспектам экономического развития. Депутат Госдумы Мария Бутина акцентировала роль молодежи в международных отношениях.

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев выразил уверенность в укреплении евразийского партнерства. Академик РАН Валерий Черешнев и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин подчеркнули значение научной дипломатии.

Также были зачитаны приветственные адреса от заместителя министра науки и высшего образования Ольги Петровой, руководителя Россотрудничества Евгения Примакова и главы Росмолодежи Григория Гурова.

Особой частью церемонии стало вручение награды «За долгосрочное сотрудничество с ЕЭФМ», подчеркивающее вклад партнеров в развитие форума.